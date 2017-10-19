Kutup ayısı evinden 700 kilometre uzakta bulundu

Evinden 700 kilometre uzakta bulunan kutup ayısı, Moskova Hayvanat Bahçesi’nde iklim değişikliği nedeniyle nesli tükenen hayvanları sembolize edecek.

Birkaç hafta önce kutup şeridinden 700 kilometre güneyde, evinden çok uzakta bulunan kutup ayısı, Moskova Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.



Sadece on aylık olan kutup ayısı Kolyma nehrinde bir balık tesisinin yakınlarında bulunmuştu.



Resmi bir ABD raporuna göre, 2050’ye gelindiğinde kutup ayısı yayılım alanlarının çoğunun yok olma olasılığının başlıca nedeni sera gazı salımları. Kar amacı gütmeyen Polar Bears International kuruluşuna göre, doğada 25 binden az kutup ayısı kaldı. Güneydeki Beaufort Denizi civarındaki nüfusları 2001 ile 2010 yılları arasında yüzde 40 kadar azalarak 1500’den 900’e düştü.