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Dünya

Kutup ayılarının göçü canlı yayında HELENA (A.A)

28 Ekim 2011 02:51

-Kutup ayılarının göçü canlı yayında HELENA (A.A) - 27.10.2011 - Kanada'da kurulan kamera sistemi, yüzlerce kutup ayısının yıllık göçünü canlı yayına taşıdı.  Kutup ayıları her sonbahar, Manitoba'daki Churchill'den geçerek, fokları avlamak için Hudson Körfezi'nin donmasını bekliyor.  Bugüne dek sadece bilimadamları ya da gözlemci turistlerin şahit olduğu bu yolculuk, Annenberg Vakfı'nın 50 bin dolarlık bağışıyla bu yıl dünyanın her yerinden izlenebiliyor. Merkezi Montana'da bulunan Uluslararası Kutup Ayıları Organizasyonundan Krista Wright, bu görüntülerin, iklim değişikliğinin hayvanların yaşam alanlarına etkileri konusunda da farkındalık yaratacağını söyledi. Annenberg Vakfı Başkan Yardımcısı Charles Annenberg Weingarten ise kameraları farklı vahşi yaşam alanlarına da kurmayı umduklarını belirtti. Kutup ayılarının yolculuğu, ''www.explore.org'' adresinden yayınlanıyor.

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