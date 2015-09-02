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Dünya

Kutup ayıları, bilim insanlarını rehin aldı

Rusya'nın Vaygaç Adası'nda araştırma yapan bilim insanları kutup ayılarının kavga etmesi üzerine meteoroloji istasyonunda mahsur kaldı

02 Eylül 2015 23:15

Rusya'nın ücra bir köşesinde, Kuzey Kutup bölgesinde araştırma yapan meteoroglar, kutup ayılarının ablukası altında kaldı.

BBC'de yer alan habere göre; Rusya'nın Vaygaç Adası'ndaki Fyodorov Meteoroloji İstasyonu'nun yakınında dolaşan kutup ayıları yiyecek için birbirleriyle kavga etmeye başlayınca, araştırma ekibi günlük deniz suyu okumalarını yapamadı.

Başkaca silahı olmayan ekip meşalelerle ayıları korkutmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF Rus hükümetinin kendilerinden yardım istediğini bildirdi.

Kutup ayıları Rusya'da batıda Murmansk'tan batıdaki Çukotka'ya kadar uzanan Kuzey Kutbu kıyı bölgesinde yaşıyor. Uzmanlar son yıllarda kutup ayılarının insanlara saldırılarında artış yaşandığını söylüyor. 

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