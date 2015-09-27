'Kutsanmak' için Papa'nın bardağını kaparak kalan sudan içti

ABD ziyareti devam eden Papa Françesko’nun Kongre’de yaptığı konuşma esnasında içtiği suyun kalan kısmını Demokrat Kongre üyesi Bob Brady aldı. Brady, Papa konuşmasını bitirir bitirmez kürsüdeki su bardağını alarak kalan suyun bir kısmını içti.

Philadelphia’lı Kongre üyesi Brady, şaşırtıcı olayı gazetecilere anlattı.

Suyu hemen içmediğini, ofisine götürdükten sonra burada bir yudum aldığını anlatan Kongre üyesi sudan eşine de içirdi. Brady, “Papa’yla aynı bardaktan su içen kaç kişiyi tanıyorsunuz?” diyerek sevincini anlattı. Suyun kalanını torunları için sakladığını onların da suyu içerek kutsanacaklarını ifade etti.