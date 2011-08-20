-Kutsal mekanların toplu açılışı yapıldı CİDDE (A.A) - 20.08.2011 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah, 5 yıl önce başlayan Mekke ve Medine'deki projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi. Mekke'de Kral'ın sarayında düzenlenen resmi törene, ülke yönetiminde söz sahibi tüm üst düzey prensler, bakanlar, çeşitli ülke temsilcileri, diplomatik misyon şefleri ve gazeteciler katıldı. Amerika'da belinden geçirdiği rahatsızlıktan sonra ilk kez basının önüne çıkan Kral Abdullah'ın sağlıklı olduğu görüldü. Saraydaki tören öncesi yatsı namazını ve teravihi yabancı misyon şefleri ve konukları ile kılan Kral Abdullah, daha sonra sembolik olarak toplu açılışları saf gümüş kabta yine gümüş mala ile gerçekleştirdi. -Dünya'nın en uzun ikinci kulesi de açıldı- Ramazan ayı öncesi faaliyete başlayan ve dünyanın en uzun ikinci kulesi olarak bilinen Mekke Saat Kulesi'nin de resmi açılışını gerçekleştiren Kral Abdullah'ın özellikle İslam dünyasının saatlerini Mekke'ye göre ayarlamaları yönünde ciddi çalışmalar yaptığı biliniyor. Ramazan öncesi Suudi hükümeti resmen bu yönde çağrıda da bulunmuştu. Saat kulesi 230 bin metre kare alan üzerinde kurulurken toplam 55 katlı ikiz kulelerden oluşuyor. 4,5 ve 7 yıldızlı 35 otel, toplam 45-55 bin kişinin konaklayabileceği bu projenin tüm gelirleri Kral Abdulaziz Vakfına kalacak. Ayrıca oteller bölgesinde 65 bin kişinin namaz kılabileceği büyük bir mescit de yer alıyor. -Medine'deki şemsiyeler Kabe'yi rahatlatıyor- Bu arada, Medine'de yaklaşık bir tanesinin değeri 1 milyon dolar olan dünyanın en lüks şemsiyelerinden Kabe'ye de yapılacak. Kral Abdullah bugünkü açılışlarına bu şemsiyeleri de kattı. Medine'de 50'ye yakın şemsiyeler güneşle birlikte otomatik olarak açılıyor ve güneşin batışı ile kapanıyor. Özellikle hava sıcaklığının yazın 50 dereceye yükseldiği Medine'de bu şemsiyeler Mescid-i Nebevi'ye büyük rahatlık sağladı. Kabe'nin etrafında açık alanlarda da şemsiyeler yerleştirilecek. Kral Abdullah'ın bu gece yaptığı toplu açılışların içerisinde bulunan Sefa ve Merve tepeleri "Al Masa" projesi olarak biliniyor. 4 kata çıkması ile Sefa ve Merve'de yaklaşık 1 milyon insanın rahat şekilde dini görevlerini yerine getirebildiği kaydediliyor. -Şeytan taşlamada artık izdiham yok- Sefa Merve'nin yanı sıra bu gece açılışı yapılan bir başka inşaat projesi ile şeytan taşlama alanı. Yeni proje ile birlikte 3,5 milyon Müslüman hac farizasını yerine getirebiliyor. 5 katlı şeytan taşlama binasında olası kazalara karşı helikopter pistleri, yürüyen merdivenler, VIP araçlar bulunuyor. Bu projede insanlar karşı karşıya gelmiyor.