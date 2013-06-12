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Kutluğ Ataman: Cin şişeden çıktı

Kutluğ Ataman: Bu, otoriter yönetim reflekslerine karşı bir hareket. Bu, büyüyen bir demokrasinin işareti. Bu, sağlıklı bir gelişme

12 Haziran 2013 12:16

Film yönetmeni Kutluğ Ataman, Independent gazetesinde yayımlanan yazısında, Gezi Parkı direnişiyle ilgili olarak, "Şişesinden çıkan cinin geri sokulmasına izin verilmemeli. Bu iyi bir cin" dedi.

"Şişeden çıkan cin geri girmemeli" başlıklı yazısında Ataman, "Türkiye'de ordunun sivil ve siyasi yaşamdaki etkisinin ortadan kaldırılması ve son dönemde Türk ve Kürt vatandaşlar arasında yeni bir barış yolu açılmasıyla Türkiye'de yeni bir özgürlük dili konuşulmaya başlandı" diyor.

"İktidar partisi AKP bu gelişmeler nedeniyle alkışlanmalı" diyen Ataman, ancak hükümetin, Taksim'deki eylemlerin başlıca aktörü olan genç kitlenin, kendi kuşağı gibi, askerî yönetimlerin baskıcı rejimini, işkenceleri bilmediğini anlamadığını belirtiyor.

Ataman, "Gençliğin dili hükümetten çok farklı. Kendilerine biber gazıyla saldırıldığında, seslerini kesmeleri söylendiğinde şoke oluyorlar. Son olaylar işte bu 'bir babanın çocuğunu azarlamasına benzeyen' söylemin sonucu. Yeni kuşak artık çocuk olmadıklarının, kendilerine saygı duyulması gerektiğinin ve ciddiye alınmak istediklerinin anlaşılmasını istiyor" yorumunu yapıyor.

"Bu bir AKP karşıtı eylemmiş gibi görünebilir. Ama öyle değil." diyen Kutluğ Ataman, gerekçesini "Bu, otoriter yönetim reflekslerine karşı bir hareket. Bu, büyüyen bir demokrasinin işareti. Bu, sağlıklı bir gelişme" sözleriyle açıklıyor.

"Hükümet, gençlerin kaos değil katılım istediklerini yeni yeni anlıyor. Batı, demokratik muhalefetle kışkırtmaları birbirinden ayırmalı. Bizler de Türkiye'nin demokratları olarak hükümetin yanında olmalı ancak otoriter tepkileri eleştirmekten de çekinmemeliyiz." diyen Kutluğ Ataman, yazısını "Şişesinden çıkan cinin geri sokulmasına izin verilmemeli. Bu iyi bir cin" sözleriyle noktalıyor.

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