Kutluay'a yeni teklif

Özsoy'dan İbrahim Kutluay'a destek Özsoy'dan İbrahim Kutluay'a destek

Fenerbahçe'nin taraftar sitesi antu.com'a konuşan İbrahim, askere gitmeden önce antrenör Bogdan Tanjevic ile sözleşme yenilemek konusunda konuştuğunu ancak Tanjevic'in "Seni takımda düşünmüyorum ve süre vermeyeceğim" dediğini anlattı. İbrahim, bunun üzerine asbaşkan Mahmut Uslu'ya gittiğini ve Uslu'nun da "Hoca sana süre vermeyecek" dediğini söyledi.İbrahim Kutluay sözlerine şöyle devam etti: "Ben zaten kimseden oynama garantisi istemiyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve ben iyiysem zaten beni oynatırlar. Ayrıca kenarda da oturabilirim ve oradan da takımıma katkı yapabilirim. Fenerbahçe altyapısından yetişmiş ve bu kulübe uzun yıllar hizmet etmiş bir oyuncuyum. Beni diğer oyuncularla aynı kefeye koymalarına üzülüyorum." dedi.İbrahim Kutluay, "Kariyerli bir oyuncusun, acaba yönetim seninle maliyetin yüksek olduğu için anlaşmıyor" şeklindeki soruya da, "Ben 100. yılımızda Fenerbahçe'ye gelirken de bu konuyu problem yapmadım, yönetime para konusunda tek kelime etmedim. Şu an da zaten o noktayı konuşma aşamasına gelmedik ama benimle anlaşmak isterlerse para konusu problem olmaz" dedi.Fenerbahçe ile anlaşmasının zor göründüğünü söyleyen İbrahim Kutluay, kendisine hem yurt dışından hem de ülkemizden önemli teklifler yapıldığını, ezeli rakiplerden de teklifler aldığını ancak onlardan gelen teklifleri kabul etmediğini söyledi. Önümüzdeki 1-2 sene daha basketbol oynamak istediğini söyleyen İbrahim Kutluay gelen tekliflerden birini değerlendireceğini belirtti.Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu ise konu hakkında, Tanjevic'in İbrahim Kutluay'a süre vermeyeceğini ve takımda düşünmediğini söyledi.İbrahim Kutluay'a basketbolu bırakmasını ve menajerlik kadrosunda 1 yıl çalışmasını daha sonra da şube kaptanı olmasını teklif ettiklerini söyleyen Mahmut Uslu, İbrahim Kutluay'ın bu teklifi kabul etmediğini söyledi.