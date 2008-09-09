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Spor

Kutluay'a yeni teklif

F.Bahçe Ülker'in sözleşme yenilemediği ve herhangi bir kulüple anlaşması bulunmayan İbrahim Kutluay açıklamalarda bulundu.

09 Eylül 2008 03:00

Fenerbahçe Ülker'in sözleşme yenilemediği ve şuan herhangi bir kulüple anlaşması bulunmayan milli basketbolcu İbrahim Kutluay konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Fenerbahçe'nin taraftar sitesi antu.com'a konuşan İbrahim, askere gitmeden önce antrenör Bogdan Tanjevic ile sözleşme yenilemek konusunda konuştuğunu ancak Tanjevic'in "Seni takımda düşünmüyorum ve süre vermeyeceğim" dediğini anlattı. İbrahim, bunun üzerine asbaşkan Mahmut Uslu'ya gittiğini ve Uslu'nun da "Hoca sana süre vermeyecek" dediğini söyledi. 


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ZATEN OYNAMA GARANTİSİ İSTEMİYORUM

İbrahim Kutluay sözlerine şöyle devam etti: "Ben zaten kimseden oynama garantisi istemiyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve ben iyiysem zaten beni oynatırlar. Ayrıca kenarda da oturabilirim ve oradan da takımıma katkı yapabilirim. Fenerbahçe altyapısından yetişmiş ve bu kulübe uzun yıllar hizmet etmiş bir oyuncuyum. Beni diğer oyuncularla aynı kefeye koymalarına üzülüyorum." dedi.

PARA SORUN OLMAZ

İbrahim Kutluay, "Kariyerli bir oyuncusun, acaba yönetim seninle maliyetin yüksek olduğu için anlaşmıyor" şeklindeki soruya da, "Ben 100. yılımızda Fenerbahçe'ye gelirken de bu konuyu problem yapmadım, yönetime para konusunda tek kelime etmedim. Şu an da zaten o noktayı konuşma aşamasına gelmedik ama benimle anlaşmak isterlerse para konusu problem olmaz" dedi.

EZELİ RAKİPLERDEN TEKLİF ALDIM

Fenerbahçe ile anlaşmasının zor göründüğünü söyleyen İbrahim Kutluay, kendisine hem yurt dışından hem de ülkemizden önemli teklifler yapıldığını, ezeli rakiplerden de teklifler aldığını ancak onlardan gelen teklifleri kabul etmediğini söyledi. Önümüzdeki 1-2 sene daha basketbol oynamak istediğini söyleyen İbrahim Kutluay gelen tekliflerden birini değerlendireceğini belirtti.

USLU: ŞUBE KAPTANLIĞINI TEKLİF ETTİK AMA KABUL ETMEDİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu ise konu hakkında, Tanjevic'in İbrahim Kutluay'a süre vermeyeceğini ve takımda düşünmediğini söyledi.

İbrahim Kutluay'a basketbolu bırakmasını ve menajerlik kadrosunda 1 yıl çalışmasını daha sonra da şube kaptanı olmasını teklif ettiklerini söyleyen Mahmut Uslu, İbrahim Kutluay'ın bu teklifi kabul etmediğini söyledi.

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