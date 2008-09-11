Kutluay'a milli onur

Milli takım forması altında sayısız başarılara imza atan İbrahim Kutluay'a plaket verildi.



Tüm kategorilerde milli takım formasını 257 kez giyen ve milli formayı 250'nin üzerinde giyen ilk oyuncu olan İbrahim Kutluay'a, Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay ile Basketbol Federeasyonu Başkanı Turgay Demirel birer plaket verdi.



Bu arada, Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Tony Parker da İbrahim Kutluay'a bir hediye verdi. Parker'ın bu jestine Türk taraftarlar alkışlayarak karşılık verdi. İbrahim Kutluay'ı, milli takım oyuncuları da kutladı.