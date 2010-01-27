Kutluay ve Erdenay çetenin kurbanı olmuş

T24 - İzmir'de, 2009 Aralıkta dolandırıcılık çetesine düzenlenen operasyonda, çete üyelerine bilgi sızdırdıkları belirlenen ve açılan soruşturmada görevden alınan Emniyet Genel Müdür yardımcıları Celal Uzunkaya ile Mustafa Gülcü’nün köstebeği olduğu iddia edilen dolandırıcılıktan sabıkalı İrfan Erbarıştıran’ın milli basketbolcular İbrahim Kutluay ve Harun Erdenay'ı da dolandırdığı ortaya çıktı.



MİT ve derin devlet mensubu olarak kendisini tanıtıp, birçok firma ve şahsı dolandırdığı belirlenen İrfan Erbarıştıran’ın, Basketbol Milli Takım oyuncuları İbrahim Kutluay ile Harun Erdenay’ı sponsorluk aldatmacasıyla dolandırdığı belirlendi.



Cezaevine girmeden önce irtibata geçtiği 2 milli basketbolcuya sponsor bulma sözü verip, buna karşılık İbrahim Kutluay’dan 60 bin, Harun Erdenay’dan 10 bin dolar para alan Erbarıştıran’ın verdiği sözü yerine getirmeyince iki basketbolcu İzmir Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.



Bunun üzerine basketbolcular savcılık talebiyle ifade vermek üzere dün akşam İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Kutluay ve Erdenay, mali polise verdikleri bir saatlik ifadesinin ardından emniyetten ayrıldı.



Soruşturmayı yürüten İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın Erdenay ve Kutluay’dan alınan ifadeleri, 2 emniyet genel müdür yardımcısının sanık olarak yer alacağı çete soruşturması ile ilgili iddianameye ekleyecekleri öğrenildi.





