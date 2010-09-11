Kutluay: Sert oynarsak, ABD maçını alırız

T24

“ABD, NBA’cileri getirseydi, ikincilik için yarışırdık”

“Spor liseleri kurulmalı. Ben de böyle bir lise kurmayı düşünüyorum”



“Galatasaray forması giymem ama GS taraftarı beni sever”

“Sahadakileri kıskanmıyorum, saha özlemi duymuyorum”

Kutluay, Milliyet gazetesinden Şükran Pakkan'ın spordan siyasete uzanan sorularını şöyle yanıtladı:Açıkçası en baştan bu şampiyonanın ciddi bir favorisi olmadığını düşünüyordum çünkü birçok takım şampiyonluğa adaydı benim gözümde. ABD, İspanya, Türkiye, Arjantin, Sırbistan’ın şampiyonluğu beni hiç şaşırtmazdı. En başından bu yana şampiyonluğa adaylarım; ABD ve Türkiye’ydi.Finali biz ABD ile oynarız. Final maçı favorisinin de ABD iyi atletik takım olmasına rağmen, tecrübesi daha yüksek olan ve şampiyonluğu daha fazla isteyen bir ekipolduğu için, Türkiye olacağını düşünüyorum. Türkiye madalya alabilecek güçte, seyircisi çok coşkulu, çok iyi savunma yapıyor. Biz bu turnuvada çok iddialıyız.Bence öncelikli olarak tüm ülke olarak inanarak bu maça çıkmalıyız. ABD yenilmeyecek bir takım değil. Bundan önce gösterdi ki, hata yapan bir takım olacak. Çünkü çok top kaybediyorlar, şut seçimlerinde çok hataları var ve yanlış tercihler yapıyorlar. Ayrıca tecrübesiz bir ekip. Tabii ki çok atletikler ve çok baskılı oynamaları da en büyük avantajları. Ama Slovenya maçındaki gibi sert oyunumuzu sahaya yansıtırsak ABD maçını alırız.Eğer ABD, sahip olduğu yıldız NBA oyuncularını getirseydi, bütün takımlar ikincilik için mücadele ediyor olurdu. Kobe Bryant, LeBron James, Wade gibi oyuncular gelseydi, ABD’nin maçları çok daha ilgi görürdü, çok daha zevkli maçlar çıkabilirdi. Keza, Fransa, Arjantin, İspanya gibi ülkelerin de yıldız oyuncuları gelmedi.Bizde millet için, bayrak için oynamak milli görevdir. Ben de uzun yıllar Milli Takım’da oynadığım için bu bizim için farklı bir gururdur. Ayrıca milli maçlara gelmeyen oyuncular başka türlü algılanıyor. Ama yurtdışında oyuncular gelmek istemeyince anlayışla karşılanabiliyor. Önümüzde 2011 Olimpiyatları da olduğu için, bazı sporcular kendisini oraya hazırlıyor olabilir.Bana kalırsa sporcuların da siyasetle ilgilenmesi hoş bir durum.Düşünüyorum, spor adına yapmak istediklerim var. Sporcular için eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekli. Ben de bu projelerimi gerçekleştirmek adına verilecek her göreve hazırım. Sporcu çocuklar, eğitimlerine devam edemiyorlar. Oysa başka bir meslek sahibi olmasına imkan tanıyacak şartların hazırlanması gerekli. Bu yüzden sisteme yönelik sorularım ve verilecek yanıtlarım var. Birçok takım, sporcusunun okula gitmesine izin vermiyor. Ben de Spor Akademisi’ne antrenmanlar yüzünden devam edememiştim. Oysa üniversitelerin takımı olmalı, hem de profesyenel ligde olmalılar. Spor liseleri kurulmalı, ben de kurmayı düşünüyorum.Yöneticilik yapacağım. Bir katkı sağlamak istediğimi hep söylemiştim.Galatasaray Bayan Basketbol Takım kaptanı Işıl Alben, “Asla Fenerbahçe’de oynamayacağını” söylemişti. Siz yıllarca Fenerbahçe forması giymiş bir sporcu olarak buna ne dersiniz?Sporcuların bu tarz açıklamalar yapmasını doğru bulmuyorum.Ben giymedim ama. Aslında hepimiz profesyoneliz, şartlar nerede uygunsa orada oynamak bizim öncelikli görevimiz. 12’den 27 yaşına kadar FB’de oynadım. O yüzden hem GS’den, hem BJK’dan teklif geldiği halde gitmedim. Ama GS’ye hiçbir zaman saygısızlık etmedim, başkanlarıyla, oyuncularıyla güzel dostluklarım var. Beni GS taraftarları da sever.Hiç özlem duymuyorum, kıskanmıyorum. Dönüp arkama baktığımda “Şunu da yapsaydım” diyeceğim bir şey yok. Arkadaşlarımı seyrettikçe ayrıca gurur duyuyorum. Sahada olsam çok farklı şeyler yapacağımı bildiğim için de o gözle bakmıyorum. Zaten spor böyle bir şey; bayrak yarışı, daha yukarıya götürme yarışı. Ben de çok büyük başarılara imza attım ama elbette Türkiye’deki bir Dünya Şampiyonası’nda oynamak isterdim.Ben de bu konuda projeler geliştirmeye çalışıyorum. Yıllarca birlikte antreman yaptığım, aynı odayı paylaştığım arkadaşlarım var ve hayat ne yazık ki herkesi aynı noktaya getiremeyebiliyor. Sakatlanıyorlar, ailevi sorunları oluyor. Ben geldiğim noktaya çok çalışarak geldim, ciddi fedakarlıklarda bulundum. Ancak aynı antrenmandan yetişip başka yerlere giden arkadaşlarım için büyük üzüntü duyuyorum. O yüzden şu an altyapıda oynayan genç basketbolcular için yapacağım şeyler olduğunu düşünüyorum. Spor yaparken eğitimi de beraberinde sürdürmeleri gerekiyor. Çünkü sporu bırakmanız gerektiğinde hayata sıfırdan başlamanız gerekiyor.