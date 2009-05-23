Kutlualp: Göreve talibiz



Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe ailesinin büyük başarılara layık olduğunu belirterek göreve talip olduklarını söyledi.





Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağan genel kurul toplantısı sürerken, başkan adayı Şadan Kalkavan'ın yönetim kurulu aday listesinde yer alan Hakan Bilal Kutlualp, ''Fenerbahçe ailesinin büyük başarılara layık olduğu bilinciyle göreve talibiz'' dedi.



Kongrede söz alan Kutlualp, yaptığı konuşmada şeffaflık, yöneticilerin kulüple ticari ilişkileri, sportif başarının gerekliliği ve gelirleri attırma ve de transfer politikaları üzerinde durarak, seçildikleri takdirde mevcut durumdan daha iyisini yapacaklarının sözünü verdi.



''ŞEFFAF OLMAYI TAAHHÜT EDİYORUZ''



Verdikleri sözlerin arkasında duracaklarını kaydeden Kutlualp, her adımda şeffaf olacaklarını ifade ederek, ''Fenerbahçe'nin parasının bizlere emanet verildiğini, bu emaneti harcarken bu paranın sahibi olan büyük Fenerbahçe taraftarının, bu paranın nerede ve nasıl kullanılmış olursa olsun isabetli verimli ve adil harcandığına emin olmasını sağlayacağız'' dedi.



Fenerbahçe Kulübü'nün bütün hesaplarını ve harcamalarını bağımsız uluslararası kabul görmüş şirketlere denetlettirip, müdahale etmeden üyelerin bilgilerine sunacaklarını anlatan Kultualp, ''Transferlerin, nasıl, kaç liraya, hangi kulüple, hangi menajerle, hangi avukatla yapıldığını, tamamen şeffaf bir şekilde bizden duyacaksınız. Hiçbir zaman için basında, sağda solda o transferle ilgili sonradan ortaya çıkan gizli kapaklı belgeler göremeyeceksiniz. Bir kristal gibi şeffaf olmayı ve yapılan her işin Fenerbahçe'nin geleneklerine etik ve moral değerlerine uyum içinde olacağını sizlere taahhüt ediyoruz'' şeklinde konuştu.



