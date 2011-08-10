T24 - Şike soruşturmasında emniyette ifade veren Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, ''Gördüğüm kadarıyla bu işler fazla uzamayacak. Sonuna yaklaştık bir an evvel inşallah federasyon bir karar verecek'' diye konuştu.









Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifade veren Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, ifade vermek amacıyla sabah saatlerinde geldiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden ayrıldı.



Emniyetten çıkışı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kutlualp, polis ekiplerinin herkesin sandığından ''çok daha akıllı, konulara vakıf ve her şeyi bildiğini'' belirterek, soruşturmayı yürüten polislerin nazik ve çağdaş davranışına hayran kaldığını söyledi.



Emniyette kaldığı 3,5 saat boyunca Fenerbahçe'nin Mali Genel Kurulu ve mali durumuyla ilgili bugüne kadar yaptığı eleştirilerle ilgi sorular sorulduğunu anlatan Kutlualp, sorulan sorulara karşın bildiği her şeyi anlattığını kaydetti.



Kutlualp, bilgilerine başvurulmasının bu sürecin bir parçası olduğunu dile getirerek, bu süre içinde Fenerbahçe platformunun diğer üyelerinin de buraya gelip bilgisine başvurulacağını ifade etti.



Basın mensuplarının soruşturmaya ilişkin izlenimlerini sorduğu Kutlualp, emniyette ön yargılı insan görmediğini ve emniyet personelinin futbol dünyasını iyi takip ederek kendilerine soru sorduğunu ifade etti.

'Sonuna yaklaştık'



''Gördüğüm kadarıyla bu işler fazla uzamayacak. Sonuna yaklaştık bir an evvel inşallah federasyon bir karar verecek'' diyen Kutlualp, kurum ve kişilerin ayrılması gerektiğini söyledi.



Kutlualp, federasyonun gerekirse 55. maddeyi değiştirmesi gerektiğini anlatarak, ''Bütün futbol dünyası destek vererek, kulüpleri şahıslardan ayıralım. Şahıslar zaten yargıya gidecekler aklanırsa gelecekler, suçlanırsa cezalarını çekecekler'' dedi.



Gazetecilerin, kurultayda muhaliflerin sindirilmesi konusunda Aziz Yıldırım'ın baskısı olduğu iddiasının sorulması üzerine Kutlualp, o konuya ilişkin de soru sorulduğunu ve ona ilişkin bildiği şeyleri emniyette anlattığını ifade etti.



Kutlualp, bir gazetecinin ''Fenerbahçe'nin sonu ne olur?'' şeklindeki sorusuna da ''Fenerbahçe'nin sonu hayırlı olur'' yanıtını verdi.



Federasyonun iyi niyetli olduğuna inandığını, kimsenin iyi niyeti iltimasla karıştırmaması gerektiğini belirten Kutlualp, şunları kaydetti:



''Federasyon bir karara varmak için kılı kırk yarıyor. Biz destek vermiyoruz federasyona, ne basın ne de kulüpler destek veriyor. 'Sadece düşürme bizi diye bağırmak' destek değildir. Burada, federasyonun dayandırdığı maddeleri oturup yorumlamak lazım.''

'Hepimiz aynı gemideyiz'



Türk futbolunu hep beraber kurtarmaya çalışacaklarını ifade eden Kutlualp, ''Tabii ki temizleyeceğiz, hiç kimse pisliğin üstüne otursun demiyoruz, oturamaz da bu saatten sonra. Türk futbolu layık olduğu yere gelecektir'' dedi.



Kutlualp, ceza verilecekse kantarın topuzunu fazla kaçırmamak gerektiğini anlatarak, şunları söyledi:



''Artık bu günden sonra hepimiz aynı gemideyiz çürük varsa gemiden atsınlar, gemiyi batırmasınlar. Fenerbahçe'nin en büyük dostu Galatasaray'dır. Galatasaray'ın en büyük dostu Fenerbahçe'dir. Trabzonspor Fenerbahçe'ye lazımdır. Hepimiz kardeşiz, sporu bunun için yapıyoruz. Bu bir milat olsun, düşmanlıklar bitsin. Maçı sahada oynayalım, çıkınca kardeş olalım, bu düşmanlıkları bitirelim.''

'Onu emniyete sorun'



Soruşturma kapsamında emniyete ilk gelen isimlerden biri olan Fenerbahçeli eski yönetici Işık Eyigüngör ''tanık'' sıfatıyla ifade verdi.



Işık Eyigüngör, emniyetten ayrılışı sırasında basın mensuplarının soruları üzerine ''Emniyet mensupları tanık olarak ifademe başvurdu. Tanık olarak çağırdılar, tanık olarak soru sordular. Emniyet mensuplarına teşekkür ederiz'' dedi.



Eyigüngör, gazetecilerin soruların hangi konuya ilişkin olduğu yönündeki sorularına ise ''Onu emniyete sorun'' karşılığını verdi.



Bu arada, Fenerbahçe Kulübü kongre üyesi Aram Markaroğlu'nun da emniyete gelerek ifade verdiği öğrenildi.

27 kişiye şike sorgusu



Şike soruşturmasında aralarında kulüp yöneticileri, futbolcu, hakem ve menajerlerin de bulunduğu 27 kişinin "şüpheli" veya "tanık" olarak ifadesi alınacak.



Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı Başkanı Aziz Yılmaz, Trabzonspor eski Başkan Yardımcısı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemler Hüseyin Göcek ve Fırat Aydınus, futbolcular Semih Şentürk ve Gökdeniz Karadeniz, spor yazarları Alaettin Metin ve Deniz Derinsu, Menajer Zafer Demiray ve eski PFDK Başkanı Reşat Bostan'ın da aralarında olduğu ünlü isimler polis ve savcıya "şike" konusunda ifade verecek.



Soruşturma kapsamında bugüne kadar 31 kişi tutuklanmıştı.

Fenerbahçeliler'den Başbakan'a mektup

Fenerbahçeli taraftarlar, Başbakan Erdoğan'a gönderilmek üzere "Adalet İstiyoruz" başlığıyla elektronik posta ve mektup kampanyası başlattı.

Fenerbahçe'nin taraftar internet sitelerinden ''12numara.org''dan yapılan duyuruda, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında başta sarı-lacivertliler olmak üzere toplum vicdanını ve adalet duygusunu zedeleyici birçok gelişme yaşandığı ileri sürülerek, ''Medyanın ilk günden itibaren soruşturmanın gizlilik karinesini çiğneyerek Anayasal suç işlemesi bunların başında gelmektedir. Bu nedenle de bu konularda dikkat çekmek üzere 'Adalet İstiyoruz' temalı bu mail ve mektup kampanyamıza tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz'' denildi.

Taraftarlardan sitede yayımlanan ''Adalet İstiyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkatine'' şeklinde başlayan metni kopyalayarak, elektronik posta ya da mektup yoluyla göndermeleri istendi.