Kutlu Doğum Haftası programına soruşturma

Hz. Muhammed'in doğumuna ilişkin Burdur Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinliğinin "tüm yasal izinlerin alınmasına rağmen" valilikce Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiğinden dolayı soruşturma başlatıldı. Burdur Bağımsız Milletvekili Hasan Hami Yıldırım, "Programı gerekçe gösterip, birtakım kamu görevlilerini görevden almak istiyorlar" dedi.

Zaman'da yer alan haber şöyle:

Burdur Eğitim Gönüllüleri Derneği’nin geçen cuma Hüsnü Bayer Spor Salonu’nda düzenlediği Kutlu Doğum programı iki saat kala devlet eliyle engellenmek istendi. Tüm resmî izinlerin gösterilmesi ve davetlilerin salonu doldurması üzerine yapılabilen programın ardından Valilik soruşturma açtı. Valiliğin internet sitesine de konulan soruşturma emrinde, “Kutlu Doğum Haftası etkinliği ile ilgili herhangi bir izin söz konusu olmamıştır. İhmali ve kusuru bulunan personeller hakkında idarî soruşturma, etkinliği gerçekleştiren kişi ve kuruluşlar hakkında da Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre yasal işlem başlatılmıştır.” denildi. Dernek Başkanı Necip Bedur, yetkili mercilerden gerekli izinleri almalarına rağmen bürokrasinin anlaşılmaz tavırla progremı engellemeye çalıştığını ifade etti. Organizasyona katılan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz “Böyle güzel ve hayırlı bir program siyasete malzeme edilmemeli.” dedi.

Burdur, Genelkurmay Başkanlığı’nın 2007’de hükümete karşı verdiği 27 Nisan bildirisini gölgede bırakan bir skandalla sarsıldı. Burdur Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından geçtiğimiz cuma düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinliği, programın başlamasına 2 saat kala iptal edilmek istendi. Hüsnü Bayer Kapalı Spor Salonu’ndaki sorumlu yetkililer, kendilerine amirlerinden telefonlar geldiğini belirterek programı engellemek istedi. Ancak davetlilerin salonu doldurmuş olması sebebiyle program devam etti. Burdur Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Necip Bedur, programın neden iptal edilmek istendiği konusunda bilgisi bulunmadığını belirtti. Bedur, başta Burdur Valiliği olmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden gerekli yazılı izinleri aldıklarını ama buna rağmen bürokrasinin anlaşılmaz bir tavırla etkinliği engellemeye çalıştığını ifade etti. İlgili makamlara izinlerinin olduğunu anlatmaya çalışan dernek yetkilileri, programı güçlükle gerçekleştirebildi.

Ancak programın ertesi gününde Burdur Valisi Nurettin Yılmaz, programın yapılmasına izin veren yetkililer ve programı organize eden dernek hakkında soruşturma emri verdi. Valilikten yapılan açıklamada, “18 Nisan 2014 tarihinde Hüsnü Bayer Spor Salonu’nda Burdur Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından yapılan Kutlu Doğum Haftası etkinliği ile ilgili Valiliğimizin sözlü ya da yazılı herhangi bir izni söz konusu olmamıştır.” denildi. Ardından konuyla ilgili olarak ihmali ve kusuru bulunan personeller hakkında idari soruşturma başlatıldığı dile getirilerek, “Devlete ait bir salon kullanılarak etkinliği gerçekleştiren kişi ve kuruluşlar hakkında da 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre yasal işlem başlatılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Bunun üzerine Milli Eğitim’de görevli dernek yetkilileri dün müdürlüğe çağrıldı. Burada ifade veren Necip Bedur, gerekli izinler alındıktan sonra devlete bin 500 TL ücret yatırdıklarını söyledi. “Bu nasıl bir çelişkidir ki son dakikada oraya gelen insanların gözü önünde böyle bir program iptal edilmeye çalışılıyor.” dedi. Bedur, cuma günü asayişin sağlanması için Valilik üzerinden Emniyet’e yazı yazıldığını ve polisin programda görev aldığını da sözlerine ekledi.

Soruşturma, büyük tepki çekti. Kutlu Doğum programına katılan Burdur Bağımsız Milletvekili Hasan Hami Yıldırım, yaşanan sürece şahit olduğunu belirterek bahanelerle etkinliğin iptal edilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Yıldırım, o geceyi şöyle anlattı: “Bazı kişiler, programı engellemek için birilerine şikâyette bulunmuş. Programı gerekçe gösterip, birtakım kamu görevlilerini görevden almak istiyorlar. Bu yanlış. Ben olay yaşandığında oradaydım. Yetkilileri aradım. Bilgi aldım. Programı düzenleyen dernek yetkilileri programla ilgili Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat etmiş. Milli Eğitim de, yetkinin Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne ait olduğunu, izni oradan almaları gerektiğini belirtmiş. Dernek sorumluları da resmi yazıyı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne yazmışlar. İl Müdürlüğü de belirtilen gün ve saatlerde herhangi bir programın olmadığını belirtmiş. Salonun ücreti de dernek yetkililerinin anlaştığı sponsorlar tarafından banka yolu ile Spor Lisesi Okul Aile Birliği hesabına yatırılmış. Yani gerekli bütün işlemler yapılmış. Konu bahane edilip program engellenmek istendi. Bu kutlama Türkiye’nin her yerinde yapılıyor. Buna engel olanlar üzülerek ifade ediyorum ki kaybediyorlar. Hükümetin baskıları ve gelecek kaygıları sebebiyle bu programlara maalesef salon vermeyerek, izin vermeyerek engel olmak zorunda kalıyorlar. Hükümet, böyle bir programa engel değil destek olmalı. Bu programlarda kamusal düzen mi bozuluyor? Asayiş mi bozuluyor? Peygamber Efendimiz (sas) anlatılıyor. İnsanlar gözyaşları ile bu programları izlemeye geliyor. Bu düşmanca tutum artık bitmeli. Bu hadiseler ne demokrasiye ne de insanlığa sığar.”

Yasa dışı programlara bile izin veriyorlar

Etkinliğe katılan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de, “Böyle güzel ve hayırlı bir program siyasete malzeme edilmemeli. Ben, Burdur için yapılan bütün güzel işlerin yanında olmaktan mutluluk duyarım. Benim 2-3 binin üzerinde vatandaşım böyle güzel bir programa iştirak etmiş. Ben de katıldım. Gayet güzel oldu.” açıklamasını yaptı. Burdur Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz de programa katıldığını anlatarak şunları söyledi: “Gayet güzel oldu. Programın engellenmeye çalışılmasına ülkemizin son iki-üç aydır yaşadığı olayları düşününce hiç şaşırmadım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti son aylarda yaşadığı antidemokratikliği tarihi boyunca yaşamadı.” Ağlasun Belediye Başkanı Aydın Kaplan Kutlu’nun da tepkisi şöyle oldu: “Hükümetin son zamanlardaki antidemokratik tavırları ortada. Dinî konuları bile siyasî malzeme yapıyorlar. BDP yasa dışı programlar yapar, izin verirler. Her kesim tarafından sevilen bir sivil toplum kuruluşu hem de resmî yazı ile izin almış. Ancak izinsiz program yapıyorsunuz diye program engellenmek istendi. Bu nasıl iştir?”

Kutlu Doğum için valilikten izin alma şartı yok

Burdur Valiliği, toplantı için izin alınmadığı iddia edilerek Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre etkinliği gerçekleştiren kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ancak söz konusu kanunun 3. maddesinde, “Herkes, önceden izin almaksızın, bu kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” deniliyor. Sadece kanun kapsamında sayılan toplantılar için 48 saat önceden valiliği bilgilendirmek gerekiyor. Kanunun 4. maddesinde de, vakıf ve dernekler tarafından tüzükleri kapsamında yapılan toplantılar ile gelenek ve görenekler kapsamında gerçekleştirilen şölenlerin ise bildirim kapsamı dışında tutulduğu belirtiliyor. Bu sebeplerden ötürü, Burdur Valiliği, gelenek ve görenekler kapsamında yapılan, hiçbir siyasi amaç taşımadığı için izin ve bildirim zorunluluğu bulunmayan, hatta ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’ kapsamında olmayan Kutlu Doğum kutlaması için kanuna aykırı bir soruşturma başlatmış bulunuyor.

27 Nisan muhtırasında Kutlu Doğum bahane edilmişti

Tarihe e-muhtıra olarak geçen 27 Nisan bildirisinde de Kutlu Doğum programları bahane edilmişti. 27 Nisan 2007 tarihinde Genelkurmay’ın internet sitesinde yayınlanan bildiri, şöyle başlıyordu: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, başta laiklik olmak üzere, temel değerlerini aşındırmak için bitmez tükenmez bir çaba içinde olan bir kısım çevrelerin, bu gayretlerini son dönemde artırdıkları müşahede edilmektedir.” 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ile Kutlu Doğum haftası etkinlikleri yapılması, aynı günde Kur’an okuma yarışması düzenlenmesi; Mardin, Gaziantep, Diyarbakır, Ankara, Denizli gibi illerde gerçekleştirilen etkinlikler ‘devletin temel niteliklerini aşındırmaya yönelik’ irticai anlayış olarak özetlenmişti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bağlanan bildiri şöyle sonlanıyordu: “Son günlerde cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde öne çıkan sorun, laikliğin tartışılması konusuna odaklanmış durumdadır. Bu durum Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından endişeyle izlenmektedir. Unutulmamalıdır ki, TSK bu tartışmalarda taraftır ve laikliğin kesin savunucusudur. (…) TSK, bu niteliklerin korunması için kendisine kanunlarla verilmiş olan açık görevleri eksiksiz yerine getirme konusunda sarsılmaz kararlılığını muhafaza etmektedir ve bu kararlılığa olan bağlılığı ile inancı kesindir.”

