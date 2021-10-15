Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili Atilla Peker dinlenecek

Yeniden görülmeye başlanan Ankara faili meçhuller davasında Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Kıbrıs'taki Kutlu Adalı cinayeti dosyasının şüphelisi Atilla Peker'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

“Ankara faili meçhuller davası” diye bilinen davada, 90’lı yıllarda iş insanı ve yazarların cinayetleri yargı konusuydu.

Eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, bazı eski özel harekat polisleri ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 19 sanığın, 1990'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin (BAM) bozma ilamı sonrası yeniden yargılanmalarına başlandı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, mahkeme başkanı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin bozma ilamına karşı mahkemenin görüşünü açıklayan belgeyi sanık ve müşteki avukatlarına dağıttı.

Daire'nin sanık Enver Ulu'nun sorgusunun yapılmadığına dair bozma ilamı ile ilgili, Ulu'nun soruşturma aşamasında üzerine atılı suçu inkar ettiği belirtilen belgede, "2014'te mahkememizdeki duruşmaya gelmiş, müdafisi huzurunda kendisine iddianame ve hakları okunmuş, savunma için süre istemiş, hükme kadar geçen 5 yılda duruşmaya gelip savunma yapmamış, kendisine verilen savunma hakkını kullanmamıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Sanık hakkında beraat kararı verildiği hatırlatılan belgede, sanığa savunma hakkı verilmemesi ya da savunmasının sınırlandırılmasının söz konusu olmadığı kaydedildi.

Belgede, şunlar kaydedildi:

"2 nolu bozma ilamıyla ilgili bu maddedeki bozma, mevcut delillerin tartışılmaması/değerlendirilmemesi yani kararımızın gerekçesine ilişkindir. CMK 289/1-e maddesi uyarınca mahkeme kararının gerekçe içermemesi yönünden, BAM'ın (sonradan kanunlaşan 696 sayılı KHK ile ) 2017 tarihinden itibaren bozma yetkisi yoktur.

Buna rağmen, sanık Ayhan Çarkın'ın ifadeleri, gerekçeli kararın 254. sayfasında, ayrıca her olayda ayrı ayrı irdelenmiştir. Tanık Doğan Özkan'ın ifadesi gerekçeli kararın 259. sayfasında geniş olarak tartışılmış, ayrıca ilgili yerlerde değinilmiştir. Kovan ve mermi çekirdeklerin irtibatları, gerekçeli kararın 254. sayfasında, ayrıca her olayda değerlendirilmiştir. Hiçbir cinayette kullanılan silahlar ele geçmemiştir. Bozma kararı usul ve yasaya aykırı olmakla birlikte, BAM kararlarına karşı, CMK 284. maddesi uyarınca mahkemelerin direnme hakkı bulunmadığından, mahkememizce bozma doğrultusunda uygulama yapılacaktır."

Mehmet Ağar'ın da bulunduğu 19 sanık duruşmaya çağrıldı

Söz alan sanık avukatları, mahkemenin görüşüne katıldıklarını belirterek sanıklar hakkında beraat talep etti. Sanık Ayhan Çarkın da "BAM kararına katılıyorum. Olayların araştırılmasını ve yüzleşmek istiyorum." dedi.

Müşteki avukatları da mahkemenin bozma ilamına karşı görüşünü yazılı olarak avukatlara dağıtmasına tepki gösterdi. Avukatlar, gazeteci Kutlu Adalı cinayetinde de benzer silahların kullanıldığını söyleyerek, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Enver Ulu'nun talimatla ifadesinin alınmasına ve Atilla Peker'in tanık olarak dinlenilmesine karar verdi. Daha önceki duruşmalarda vareste tutulan aralarında Mehmet Ağar'ın bulunduğu 19 sanığın duruşmada hazır edilmelerine hükmetti.

Duruşma, 21 Ocak 2022'ye ertelendi.