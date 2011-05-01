-KUTLAMAYA KATILANLAR DAĞILMAYA BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 01.05.2011 - TÜRK-İŞ, DİSK, KESK ve HAK-İŞ işçi ve memur konfederasyonlarının öncülüğünde Taksim Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamasına katılanlar, çeşitli yönlere doğru dağılmaya başladı. Taksim Meydanı'ndaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamasına katılanlardan bazılarının, konuşmaların ardından müzik etkinliklerinin sürdüğü sırada alandan ayrılmaya başladıkları görüldü. -KÜRSÜDE PANKART- Bu arada, Kardeş Türküler'in konseri sırasında kürsüye çıkan bazı Konak Belediyesi temizlik işçileri, ''Zafer bizim olacak. Konak Belediyesi Taşeron Temizlik İşçileri'' yazılı pankart açtı. İşçiler, bir süre kürsüde slogan attıktan sonra görevliler tarafından aşağıya indirildi. Kürsü önünde eylemlerini sürdüren gruptan bir kişi, ''Bu kürsüler bizim ama onlar bizim yerimize çıkıp konuşuyor. Biz de bu kürsüleri onlara bırakmayacağız. Onların baskıları bizi yıldıramaz'' dedi. ''Ölmek var dönmek yok'', ''Zafer direnen işçilerin olacak'' şeklinde sloganlar da atan grup, türkülere de eşlik ederek oynadı. -KESK KORTEJİNDE İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER- Öte yandan, Tepebaşı'nda toplanarak Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Taksim Meydanı'na ulaşan KESK kortejinde yer alan ''Yeşiller Grubu'', ''Doğanın ve insanın sömürüsüne son'' yazılı pankartın arkasında şarkılar söyleyerek alana girdi. Bu gruptaki bazı kadınların, çeşitli sembollerle yüzlerini boyadıkları görüldü. Emeğin Partisi (EMEP) üyelerinden bazıları da kuklalar taşıdı. Gruptan bir kişi, aşçı elbisesi giyerek, ''Aşçıyım, açım, doyuruyorum ama doyamıyorum'' yazılı pankart taşıdı. ''Kartal Lisesi öğrencileri'' imzalı pankart taşıyan bir grup ise ''Parasız, sınavsız üniversite istiyoruz'' şeklinde slogan attı. ''Bağımsız Gazeteciler Platformu'' pankartının arkasından gelen grup da ''Biz iyi çocuk değiliz, krala çıplak deriz'' yazılı pankart taşıdı. Karikatürcüler Derneği üyeleri de çizdikleri çeşitli karikatürleri taşıyarak yürüdü. Kutlama nedeniyle seyyar satıcılar, üzerinde ''Yaşasın 1 Mayıs'' yazılı ve bazı resimler bulunan tişörtleri 10 liraya sattı. Seyyar simitçilerin miting nedeniyle tezgahlarına doldurdukları simitleri sabah saatlerinde tanesi 1 liraya satarken, mitingin sona ermeye başladığı saatlerde ise 4 tanesini 1 liraya sattıkları görüldü. Güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve çevresindeki çöp bidonları ve konteynerlerinin kaldırıldığı dikkat çekti.