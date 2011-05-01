-KUTLAMALARDAKİ KAVGA HASTANE ÖNÜNDE DEVAM ETTİ ANKARA (A.A) - 01.05.2011 - Başkentteki 1 Mayıs kutlamaları sırasında çıkan arbedede yaralanarak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınanların arkadaşları, hastane önünde kavga etti. Sıhhiye Meydanı'ndaki kutlamaların sonlarında Abdi İpekçi Parkı'nda farklı görüşten 2 grup arasında çıkan arbedede yaralanan 10 kişi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Arbedeye karışan grupların mensupları, olayın ardından yaralı arkadaşları için geldikleri hastanenin acil girişinde kavga etti. Taş ve sobaların kullanıldığı kavgaya biber gazıyla müdahale eden polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kavganın ardından bir süre hastane önünde bekleyen arkadaşları, yaralıların taburcu edilmesinin ardından buradan ayrıldı.