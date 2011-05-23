-KUTLAMALAR YARIN İSTANBUL (A.A) - 22.05.2011 - Fenerbahçe, kazandığı 18. lig şampiyonluğunu yarın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenecek törenle kutlayacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, saat 20.30'da başlayacak kutlama töreninin biletlerinin www.biletix.com.tr , Biletix şubeleri, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Maraton ve Suadiye Fenerium mağazaları ile Erenköy'deki Fenerium TIR'ından 5 TL'ye satışa sunulduğu bildirildi. Kutlamalar için 2010-2011 sezonu kombine kartlarının geçerli olacağı, stadın kapılarının saat 18.00'den itibaren biletli ve kombine kartlı taraftarlar için açılacağı kaydedildi. -İSTANBUL'DA FENERBAHÇE COŞKUSU Fenerbahçe'nin, Sivasspor'u 4-3 yenerek Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar İstanbul'u adeta bayram yerine çevirdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından başta Bağdat Caddesi olmak üzere İstanbul'un çeşitli yerlerinde sokaklara çıkan taraftarlar, şampiyonluğu doyasıya kutladı. Gündüz saatlerinden itibaren İstanbul'un çeşitli semtlerinden ve İstanbul dışından Bağdat Caddesi'ne gelen taraftarlar, bayraklar sallayıp, meşaleler yakıp, havai fişekler atarken, araçlarıyla caddeye gelenler de trafiğin tamamen kilitlenmesine neden oldu. Özellikle Caddebostan'da yoğunlaşan taraftarlar, yolu kapatıp ''Şampiyon Fener'' diye tezahüratlar yaparken, evlerinden bayraklar sallayan Bağdat Caddesi sakinleri de taraftarların coşkusuna katıldı. Bu sırada caddede bulunan araçları sallayan taraftarlar, şampiyonluk sevincini korna çalan araç sahipleriyle birlikte yaşadı. Bağdat Caddesi'ndeki kafe ve barlarda karşılaşmayı izleyen taraftarlar, Fenerbahçe'nin her golünden sonra dışarı çıkıp meşaleler yakarak tezahüratlar yaptı. Kafe ve barlarda yer bulamayan taraftarlarsa sokakta maçı izledi. Bağdat Caddesi'nde bulunan Fenerbahçe TIR'ının önünde ''Biz bize yeteriz, çünkü Fenerbahçeliyiz'', arkasında da ''Şampiyon Fenerbahçe'' yazılı şampiyonluk tişörtleri satışa sunuldu. Ayrıca üzerinde ''Tek Gerçek Fenerbahçe'' yazılı tişört de taraftarlar için satışa çıkarıldı. Bu arada, güvenlik güçleri de caddede belirli yerlerde önlemler aldı. Öte yandan, seyyar satıcılar da Bağdat Caddesi'nde bayrak, düdük ve atkılar sattı. -TAKSİM'DE BÜYÜK COŞKU- Sarı-lacivertli taraftarlar, Bağdat Caddesi'nin yanı sıra Taksim ve Kadıköy'de de şampiyonluk kutlamaları yaptı. Bayraklarla Taksim'deki Atatürk Anıtı'nın çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakıp şampiyonluk şarkıları söyledi. -GÜL, FENERBAHÇE'Yİ KUTLADI Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Spor Toto Süper Lig'de Şampiyon olan Fenerbahçe'yi kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin şampiyon olması dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Gül, şunları kaydetti: ''Spor Toto Süper Lig'de Şampiyon olan Fenerbahçe Futbol Takımının futbolcularını, teknik kadrosunu, yöneticilerini ve Fenerbahçe camiasını gönülden kutluyorum. Uzun Lig maratonu boyunca üstün bir performans sergileyerek, Lig tarihindeki 18. şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe, şüphesiz önemli bir başarıya imza atmıştır. Fenerbahçe, tüm sezon süresince vermiş olduğu emeğin neticesinde şampiyonluğa erişerek, taraftarlarına büyük bir mutluluk yaşatmıştır. Büyük bir çekişmeye ve heyecana sahne olan Süper Lig'de, son ana kadar yarıştan kopmayan Trabzonspor Futbol Takımını da göstermiş olduğu mücadeleden ötürü ayrıca tebrik ediyorum. Her iki güzide kulübümüzün yanı sıra, ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmeye hak kazanan diğer takımlarımızı da kutluyor, oynayacakları tüm maçlarda başarılar diliyorum.'' -KILIÇDAROĞLU'DAN KUTLAMA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor'u 4-3 yenerek 2010-2011 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe'yi kutladı. CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun şampiyon olan Fenerbahçe'yi kutladığı ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dilediği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun Spor Toto Süper Lig'i ikinci tamamlayan Trabzonspor'u da kutladığı ve Avrupa'da başarılar dilediği kaydedildi. -BEŞİKTAŞ Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Kulübü'nü kutladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Spor Toto Süper Lig'in 2010-2011 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe'yi kutlarız. Ligin son haftasına kadar şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor da sezonu ikinci sırada tamamlayarak, örnek bir mücadele sergilemiştir'' denildi.