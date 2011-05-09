Kütahya'yı siyanür felaketinden son set kurtardı!

T24 - Kütahya’nın Gümüş Köyü yakınında gümüş üretimi yapılan Eti Gümüş A.Ş.’ye ait tesisteki üç kademeli siyanürlü su atık barajındaki setlerden birinin çökmesi, ikincisinin de zarar görmesi çevre paniğine neden oldu.



15 milyon metreküp siyanürlü suyun tarla ve bahçelere yayılmaması için üçüncü sete takviye yapılıyor. Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, konuyla ilgili olarak “Kriz Masası” oluşturduklarını bildirdi. Hürriyet gazetes,nde yer alan haber şöyle:



Ankara’dan gelen ekibin incelemelerini tamamlamasının ardından valilikten yapılan açıklamada “Bugün (dün) itibariyle, atık depolama tesisinden alıcı ortama herhangi bir atık su taşmadığından insan ve çevre sağlığı açısından risk olmadığı gözlemlenmiştir” denildi. Rasat kuyularından numuneler alındığı belirtilen açıklamada şu satırlar yer aldı: “Yüzey ve yeraltı suyunda gerekli kimyasal analizler yapılarak, sınırların aşılması durumunda gerekli birimler acilen uyarılacaktır.”





'Şu anda tehlike yok'



Endüstri mühendisliği alanında profesör olan MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık, barajın 25 milyon olan atık kapasitesinin 15 milyon metre küpünün dolduğunu belirterek, “Üretim durduruldu. Baraja gelen besleme kaynağı da kapatıldı. Köylülerin tedirgin olması doğal. Ancak şu anda tehlike görünmüyor” dedi.



TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Taşdemir de tehlikenin çok büyük olduğunu öne sürerek, civar köylerin boşaltılmasını istedi. Tesisin önünde toplanan köylüler, şirket yetkililerini önlem almamakla suçlarken, Eti Gümüş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vahit Yıldız, tehlikeli bir durum olmadığını kimsenin canına, malına zarar gelmeyeceğini söyledi.





'Sızıntıya önlem kuyuları'



3 dev havuzdan oluşan baraj 110 hektarlık alanı kaplıyor. Koruma bantları ile birlikte bu alan 150 hektara çıkıyor. Sistemde katı halde ve suda çözünmeyen siyanür bileşikleri havuzda çökelerek depolanıyor. Baraj sahasındaki yatay ve düşey hareketlerin kontrolü için geoteknik ölçümle kontrol ediliyor. Bunun için de 16 adet piezometre ve 20 adet de sabit nokta tesisi kuruldu. Baraj sızıntısının olup olmadığını kontrol etmek üzere ayrıca DSİ’nin açtığı 2 adet kontrol kuyusu bulunuyor. Tesislerin temeli, 1985 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından atıldı ve 2 yıl sonra da yine Turgut Özal tarafından açıldı.

