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Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'nde olaylı gece (2)

GÖZALTINA ALINAN 2 İŞÇİ KÜTAHYA'DA Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'nde baraj inşaatında çalışan işçilerin bölücü örgüt propagandası yaptıkları iddiası üzerine çıkan olayların ardından işçilerden Abdulgafur Y

18 Ağustos 2017 18:45

GÖZALTINA ALINAN 2 İŞÇİ KÜTAHYA\'DA
Kütahya\'nın Altıntaş İlçesi\'nde baraj inşaatında çalışan işçilerin bölücü örgüt propagandası yaptıkları iddiası üzerine çıkan olayların ardından işçilerden Abdulgafur Y. ve Serhat A. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi\'ne götürüldü.
İlçede dün gece toplanan kalabalığın linç girişiminden polis ve jandarmanın yoğun çabasıyla kurtarılan Abdulgafur Y.\'nin gece  Kütahya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi\'ne götürülmesinden sonra bu sabah da olaylara neden olan işçilerden Serhat A. Altıntaş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek teslim oldu. Serhat A. da Kütahya\'ya götürüldü. 
Terör örgütü propagandası suçlamasını kabul etmeyen Abdulgafur Y. ve Serhat A. ifadelerinde ilçede gençlerle tartıştıklarını, ardından olayların çıktığını söyledi.
İLÇEDE DURUM SAKİN
Altıntaş Belediye Başkanı Ak Parti\'li Ferit Karabulut ilçede durumun sakin olduğunu söyledi. İlçede inşaatı süren Beşkarış Barajı\'nda doğu illerinden gelenlerin çalıştığını belirten Başkan Karabulut, DHA muhabirine şunları söyledi:
\"İlçedeki gençlerle bir tartışmaya girmiş bunlar. \'PKK\'lı mısınız\' diyerek üzerlerine gidince herhalde o zihniyette oldukları için tepki vermişler. Bizim gençler bunu biraz abartarak kovalayıp evlerine tıkmışlar. Herkes birbirini çağırınca kalabalık oluşmuş. Daha sonra Kaymakam bey, Emniyet Müdürü ve çevik kuvvet ekipleri olay yerine gelmiş. Halk durduruldu ve evdeki bir kişi alınıp emniyete götürüldü. Burada büyük bir sıkıntı yok, çatışma yok. Biri kaçmıştı geldi teslim oldu polise. Bir sıkıntı yok ilçede, durum sakin. Fakat birkaç provokatör çıktı ilçemizden, birbirlerine lafla taş atan oldu. Kendi özel kinlerini orada kusmuş oldular.\" 

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