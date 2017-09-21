Kütahyalı'ya "Terim'e hakaret Davası"nda beraat

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) \"Türk futbolu ve FETÖ\" başlıklı yazısı ile eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim\'e hakaret ettiği ve iftira attığı gerekçesi ile yargılanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı beraat etti.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı katıldı. Şikayetçi Fatih Terim ise gelmedi.

\"HAKARET KASIM YOK\"

Sanık Rasim Ozan Kütahyalı savunmasında, \"Söz konusu yazı, hakaret ve iftira içeren hiçbir söz geçmemektedir. Sadece sormuş olduğum sorular mevcuttur. Kaldı ki bu soruları sadece Fatih Terim\'e değil Türkiye Futbol Federasyonu\'na da yöneltmiş olmaktayım. Yazıda geçen İsmail Demiriz isimli şahıs şu anda FETÖ üyeliğinden tutuklu (tahliye edildi) durumdadır. Kendisi tüm gazetelerde Fatih Terim\'in yardımcısı olarak gösteriliyordu. Bunlardan hiçbirisi tekzip edilmedi. Ben de bu gazete haberlerine dayanarak yazımı yazdım. Burada hakaret ya da iftira suç kastım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi.

\"BERAATİMİ TALEP EDİYORUM\"

Fatih Terim\'e karşı hiçbir husumeti olmadığını belirten Kütahyalı, \"İsmail Demiriz\'in iş akdi Fatih Terim\'in işe başlamasından sonra feshedilmemiştir. Kaldı ki İsmail Demiriz\'in, FETÖ\'cü olduğu bilinmektedir. Fatih Terim\'in FETÖ\'cü olduğuna dair herhangi bir iddiam yoktur. Yazımda yalnızca İsmail Demiriz\'in görevde kalmasını sorgulamıştım. Bu olayı gündeme getiren 6 ayrı gazeteci vardır. Ancak sadece bana dava açılmıştır. Beraatimi talep ediyorum\" diye konuştu.

TERİM\'İN AVUKATI: \"ŞİKAYETÇİYİZ\"

Fatih Terim\'in avukatı Rezan Epözdemir ise \" FF\'nin resmi yazısına göre İsmail Demiriz müvekkilimden önce işe alınmış ve müvekkilim TFF\'de işe başladıktan sonra iş akdi feshedilmiştir. Müvekkilim bu yazı ile FETÖ mensubu kişileri koruyor intibası uyanmıştır. Bu nedenle şikayetçiyiz. Cezalandırılmasını istiyoruz\" dedi.

BERAAT ETTİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, Rasim Ozan Kütahyalı\'nın, hakaret ve iftira suçunun yasal unsurları oluşmadığından beraatine karar verdi.



