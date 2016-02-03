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Kütahyalı çiftçi protesto ettiği kurumların önüne hayvan dışkısı döktü

İl Özel İdaresi'nin çiftçinin samanlığını kaçak olduğu gerekçesiyle yaktığı belirtildi

03 Şubat 2016 20:23

Kütahya'da samanlığının kaçak olduğu sebebiyle yakılmasına tepki gösteren 39 yaşındaki çiftçi Halil Kabak, İl Özel İdare Müdürlüğü, PTT ve bir banka şubesinin önüne traktör römorkuyla getirdiği hayvan dışkısı döktü.

Radikal'in haberine göre, Kütahya merkeze bağlı İnköy'de oturan Halil Kabak, iddialara göre dün sabah erken saatlerde traktörle kent merkezine gelerek ilk olarak Asım Gündüz Caddesi'ndeki bir banka şubesinin önüne traktör römorkundaki hayvan pisliğinin bir bölümünü döktü. Ardından Yeni Doğan Mahallesi'ndeki İl Özel İdare binası önüne de aynı şekilde hayvan pisliğini boşaltan Halil Kabak yapılan ihbar üzerine polis ekiplerince yakalandı. Kabak'ın İl Özel İdaresi'ni köyündeki samanlığının kaçak olduğu gerekçesiyle yakılmasından sorumlu tuttuğunu, banka şubesinin ise kendisine istediği miktarda kredi vermediği belirtildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Kabak çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

Bu kez de PTT şubesi 

 

Serbest kalan Halil Kabak, bu sabah da aynı şekilde Cumhuriyet Caddesi'ndeki PTT şubesi önüne traktör römorkundaki samanla karıştırmış olduğu hayvan pisliklerini boşalttı. Polis ekiplerince tekrar gözaltına alınan Kabak, fotoğrafını çeken gazetecilere bir firma tarafından gönderilen cep telefonu paketinin PTT aracılığıyla kendisine ulaştırıldığını, paketi açtığında içerisinden çöp çıktığını söyleyerek "Protesto ediyorum. Çöp verdiler bana, ben de iade ettim çöplerini. Dolandırıcılara aracı kurum gibi hizmet ediyorlar. Dün bankayı da protesto ettim. Ben dolandırıldım hediye telefon diye gönderdiler içerisinden çöp çıktı" dedi.

Halil Kabak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken PTT önüne dökülen hayvan pisliğini belediye temizlik işçileri süpürüp tekrar traktör römorku içerisine attı.

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