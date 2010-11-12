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KÜTAHYA'DAKİ OLAYLARA ''TERÖR'' SORUŞTURMASI   ANKARA (A.A)

12 Kasım 2010 12:32

-KÜTAHYA'DAKİ OLAYLARA ''TERÖR'' SORUŞTURMASI   ANKARA (A.A) - 12.11.2010 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahya'da, üniversitede iki grup arasındaki kavgada bir öğrencinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olayı ''terör'' suçu kapsamında soruşturacak. Terör ve organize suçlara ilişkin soruşturmalara bakmakla görevli Başsavcıvekilliği, resen harekete geçerek, olaya ilişkin soruşturma dosyasını, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığından istedi. Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Görüşen tarafından yürütülecek soruşturma, ''terör örgütüne üye olmak'' ve ''kasten adam öldürmek'' suçları kapsamında görülecek. Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hasan Şimşek'in, Germiyan Yerleşkesi girişindeki kavga sırasında bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, 11 üniversite öğrencisi, ''kasten adam öldürmek'' ve ''terör örgütüne üye olmak'' suçlarından, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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