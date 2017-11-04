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Kütahya'daki kazada 3 kişi yaralandı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ(Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Gediz İlçesi’nde, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekibi aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

04 Kasım 2017 09:19

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ(Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Gediz İlçesi’nde, Orman Genel Müdürlüğü\'ne ait itfaiye ekibi aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Erdoğmuş ve Sandıklı Mahallesi yolunun 1\'inci kilometresinde meydana geldi. Mahmut Akteke yönetimindeki Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 43 LK 989 plakalı itfaiye ekibi aracı, karşı yönden gelen Ömer Çulha yönetimindeki 64 KU 792 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler Mahmut Akteke ve Ömer Çulha ile Orman Genel Müdürlüğü\'ne ait araçta bulunan Ali Osman Güzelyurt yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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