Kütahya'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA\'da TIR, önünde giden pancar yüklü kamyona çarptı, arkadan gelen otomobil de TIR\'ın dorsesinin altına girdi. Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kütahya-Eskişehir karayolunun 27\'nci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir\'den Kütahya yönüne giden Barış Şirin (38) yönetimindeki 41 R 4193 plakalı TIR, aynı yöne giden Burhan Bostan (30) yönetimindeki 06 NND 79 plakalı pancar yüklü kamyona arkadan çarptı. Çapramanın etkisiyle pancar yüklü kamyon devrildi. Arkadan gelen Süleyman Ayhan (53) yönetimindeki 43 LR 824 plakalı otomobil de TIR\'ın dorsesinin altına girdi.

Kazada araç içerisinde sıkışan TIR şoförü Barış Şirin ile kamyonda bulunan Asım İmre (39) ve otomobildeki Zehra Ayhan (47) ve kızı Hasibe Nur Ayhan (19) yaralandı. TIR şoförü Barış Şirin, AFAD ve Kütahya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan karayolunun Kütahya istikameti, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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