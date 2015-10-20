Kütahya'da yolda yürürken tacize uğrayan genç kadın bayıldı

Kütahya'da, yolda yürürken elle taciz edilen 17 yaşındaki bir kadın, yaşadıklarının etkisiyle bayıldı. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayı inceleyen polisler, tacizi gerçekleştiren 30 yaşındaki, 2 çocuk babası Mehmet K.'yı gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre olay, 9 Ekim günü sabah saatlerinde Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Üniversite sınavlarına hazırlandığı ve evinden dershaneye gittiği belirtilen H.Y.’ye sokakta yürürken arkasından gelen bir kişi elle tacizde bulundu. H.Y.’nin tepki göstermesi üzerine şüpheli hızla uzaklaştı. Genç kız ise olayın şokuyla, birkaç adım attıktan sonra yol ortasında bayılarak yere yığıldı.

Başını asfalt zemine çarpan H.Y. vatandaşların çağırdığı ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste gerekli gerekli tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilen genç kız, kendisine sarkıntılıkta bulunan tanımadığı kişiden şikayetçi oldu.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olay yeri yakınındaki ev ve işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasının olay anını saniye saniye kaydettiğini belirleyen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelinin Mehmet K. olduğunu belirledi. Önceki gün gözaltına alınan Mehmet K., dün çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.