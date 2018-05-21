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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI Kütahya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrilen yolcu otobüsünde yaralanan yolculardan Ramazan Salih Keskin, kaldırıldığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağ

21 Mayıs 2018 13:23

ÖLÜ SAYISI 2\'YE ÇIKTI
Kütahya\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrilen yolcu otobüsünde yaralanan yolculardan Ramazan Salih Keskin, kaldırıldığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keskin\'in hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2\'ye yükselirken, yaralı sayısı da 16 oldu.
Öte yandan ölen otobüs şoförü Süleyman Dönmez\'in, İstanbul\'dan gelirken Sakarya\'nın Pamukova ilçesinde otobüsü, ikinci şoförden devralıp, direksiyon başına geçtiği öğrenildi.

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