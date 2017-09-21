Kütahya'da yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA\'nın Çavdarhisar İlçesi\'nde, yolcu minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde Çavdarhisar-Gediz karayolunda meydana geldi. Kütahya\'dan Gediz\'e giden 34 yaşındaki Abdil Koç yönetimindeki 43 EZ 222 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüsteki 7 yolcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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