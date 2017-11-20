Kütahya'da yasadışı bahis oynanan lokantaya baskın: 6 gözaltı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da polis ekipleri, internet üzerinden yasadışı bahis oynanan bir lokantaya baskın düzenledi, 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi\'ndeki bir lokantada internet üzerinden yasadışı bahis oynatıldığını belirledi. Ekipler, işyerine düzenledikleri baskında bahis oynayan 4 kişi ile işyeri yetkilisi 2 kişiyi gözaltına aldı. İşyerinde bahis oynandığı belirtilen bir cep telefonu, 3 bin lira para ile para yatıran kişilerin isim listesinin olduğu kağıtlara da el konuldu. Şüpheliler emniyette sorguya alındı.



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