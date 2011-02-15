-KÜTAHYA'DA YARALI SAYISI 19'A YÜKSELDİ KÜTAHYA (A.A) - 15.02.2011 - Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda LPG yüklü kamyondaki gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında yaralı sayısı 19'a yükselirken, 10'u itfaiye mensubu olan yaralıların kimlikleri belirlendi. Alınan bilgiye göre, Burdur'un Bucak ilçesi nüfusuna kayıtlı Sedat Akkoca (37) idaresindeki 06 CIV 66 plakalı LPG yüklü kamyonda gaz kaçağı nedeniyle oluşan iki patlama ve sonrasındaki yangında 19 kişi yaralandı. Ambulanslarla Evliya Çelebi Devlet Hastanesi ve bir özel hastaneye sevk edilen yaralıların, Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürü Bayram Özbay, itfaiye erleri Hakkı Yabancı, Halil Ercura, Zeki Yiğit, Abdülkadir Gümüş, Yakup Uslu, Şerif Ahmet Karakoç, Yusuf Yılmaz, Ramazan Kaplan, İbrahim Petek ile çevre sakinleri Ahsen Can ve oğlu Mehmet Can, Semra Demir ve oğlu Yiğit Demir, Salih Şen, Sema Alpgiray, Özlem Çakır, Ayşe Bilir, Nurettin Orhan olduğu tespit edildi. Tedavilerine devam edilen ve hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirilen kişilerden bazılarının yangın nedeniyle vücutlarında yanıklar oluştuğu, bazılarının ise dumandan etkilendiği öğrenildi. Gaz kaçağını fark ederek patlama öncesi kamyonu durdurup uzaklaşan sürücü Akkoca'nın herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı ve ifadesine başvurulmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezine götürüldüğü bildirildi. Hasar tespiti ve yanan 12 aracın kaldırılması çalışmalarına ise sabah saatlerinde başlanacağı öğrenildi.