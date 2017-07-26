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Kütahya'da trafik kazası: 3 ölü!

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

26 Temmuz 2017 12:24

Kütahya'da içerisinde açık cezaevinden izinli dışarıya çıkan 2 mahkumun da bulunduğu otomobil bölünmüş yolda kontrolden çıkarak orta refüjdeki demir bariyerlere saplandı. Kazada otomobildeki 4 kişiden 2'si mahkum 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza gece saat 02.00 sıralarında Kütahya Eskişehir karayolu 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Metin Kara (20) yönetimindeki 43 LB 268 plakalı otomobille, Eskişehir istikametine gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bölünmüş yol ortasındaki demir bariyerin altına girerek ok gibi saplanıp karşı şeritte durdu.

Kazada Mustafa Korkut ve Emre Yıldız olay yerinde, sürücü Metin Kara ambulansla getirildiği DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hayatını kaybederken, Furkan Elçi ağır yaralandı. Olayda hayatını kaybeden sürücü Metin Kara ile Emre Yıldız’ın Kütahya Açık Cezaevi'nde hükümlü olduğu ve cezaevinden izinli olarak çıktıkları öğrenildi. Otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Mustafa Korkut ile Emre Yıldız’ın araçta sıkışan cesetleri AFAD ekipleri tarafından demir bariyerler kesildikten sonra çıkartılarak çıkartılabildi. Cesetler hastane morguna kaldırılırken, otomobilde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede alkol şişelerine rastlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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