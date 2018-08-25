T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kütahya'da toplu balık ölümleri

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da kent merkezinde 15 kilometre uzaklıktaki Enne Barajı'nda toplu balık ölümleri, tedirginliğe neden oldu

25 Ağustos 2018 19:10

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da kent merkezinde 15 kilometre uzaklıktaki Enne Barajı\'nda toplu balık ölümleri, tedirginliğe neden oldu.
Baraj kenarında piknik yapmaya gidenler, yüzlerce balığın telef olduğunu görünce durumu yetkilileri bildirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri toplu balık ölümlerinin yaşandığı Enne Barajı\'nda incelemelerde bulundu. Görevliler sudan ve telef olan balıklardan numuneler aldı. Yetkililer alınan numunelerin tahlil için laboratuara gönderildiğini, olayla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Hafta sonları Ene Barajı kıyısına piknik yapmaya gittiğini belirten Murat Kart, \"Bu hafta barajda gördüğümüz manzara bizi şok etti. Yüzlerce balık ölüsüyle karşılaştık\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oğuzhan KILIÇKÜTAHYA DHA KÜTAHYAEnne BarajıBarajMüdürlüğüGörevlilerYetkililerHaftaEne BarajıMurat KartYüzlerceFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24