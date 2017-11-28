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Kütahya'da TOKİ'nin konut belirleme kurası çekildi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 'Konut Belirleme Kurası' spor salonunda yapıldı

28 Kasım 2017 19:21

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı\'nın (TOKİ) \'Konut Belirleme Kurası\' spor salonunda yapıldı.
TOKİ tarafından Kütahya\'nın İnköy Mahallesi\'nde yaptırılan 678 konut için Gençlik Merkezi Spor Salonu\'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Konut belirleme kurası çekimine hak sahipleri ile yakınları katıldı. Kura çekiminde şehit yakını, gaziler ile engellilere öncelik tanındı. Spor salonunda tribünleri dolduranlar kura çekimini heyecanla izledi. TOKİ\'nin kura çekimine katılanlar, uzun süredir ev sahibi olma hayalini yaşadıklarını ifade ederek, \"Artık evlerimize kavuşacağımız için çok mutluyuz\" dedi.

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