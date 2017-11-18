Kütahya'da, silahlı kavgada taksi şoförü yaralandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA\'da silahlı kavgada ateşlenen tabancadan çıkan mermi, aracında oturan taksi şoförünün koluna isabet etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı\'ndaki bir taksi durağının önünde meydana geldi. A.K. ve R.Ö., yolda H.S. adlı kadınla birlikte yürüyen husumetlileri Z.T. ile karşılaştı. A.K. ve R.Ö. araçlarından aldıkları pompalı tüfekle Z.T.\'ye ateş açtı. Z.T. de yanındaki tabancayla karşılık verdi. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlardan biri, durakta, kullandığı taksinin içerisinde oturan İdris Aytaş\'a isabet etti. Şüpheliler kaçarken, kolundan yaralanan Aytaş, çağırılan ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ)Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Duraktaki güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan iki pompalı tüfek ve bir tabancaya da el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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