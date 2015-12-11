T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kütahya'da servis otobüsü devrildi: 1 ölü, 38 yaralı

Kazada, işçilerden Güler Dinç, olay yerinde hayatını kaybetti

11 Aralık 2015 09:20

Kütahya'da işçileri taşıyan servis otobüsünün buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bir fabrikanın gece vardiyasında çalışan işçilerini taşıyan Cemil Bakar yönetimindeki servis otobüsü, Tavşanlı-Harmancık karayolunun 18. kilometresinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kazada, işçilerden Güler Dinç, olay yerinde hayatını kaybetti, 38 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tavşanlı ve Harmancık devlet hastanelerine kaldırıldı.

ETİKETLER

kütahyakazatrafikhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24