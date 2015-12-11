Kütahya'da servis otobüsü devrildi: 1 ölü, 38 yaralı

Kütahya'da işçileri taşıyan servis otobüsünün buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını kaybetti, 38 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bir fabrikanın gece vardiyasında çalışan işçilerini taşıyan Cemil Bakar yönetimindeki servis otobüsü, Tavşanlı-Harmancık karayolunun 18. kilometresinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Kazada, işçilerden Güler Dinç, olay yerinde hayatını kaybetti, 38 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tavşanlı ve Harmancık devlet hastanelerine kaldırıldı.