Kütahya'da panik yaratan patlama sesi

Kütahya'da arka arkaya duyulan 2 patlama sesi paniğe yol açtı.



Şehirde herhangi bir yetkili açıklama yapmazken, patlama sesinin büyük bir ihtimalle, uçakların hava boşluğu sebebiyle çıkarttığı ses olduğunu tahmin ediliyor.

Kütahya'da bugün saat 14.30 sıralarında kentin değişik kesimlerinden patlama sesi duyulurken, 112 Acil Servisine uçak düştüğü ihbarları yapıldı. 112 ambulansları, itfaiye ve AFAD ekipleri ihbarların sesin yoğun duyulduğu kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Afyonkarahisar karayolu yakınında bulunan Çöğürler Köyü yakınlarına sevk edildi. Yapılan arama sonunda uçak düştüğü ihbarı asılsız çıkarken, patlama sesinin savaş uçaklarının ses hızını aşmasından kaynaklandığı anlaşıldı.