Kütahya'da otomobil takla attı: 1 yaralı

ALTINTAŞ(Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'’nın Altıntaş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsün yaralandı.
Kaza, Altıntaş ilçesi Çayırbaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Ramazan Keskin yönetimindeki 43 FN 761 plakalı otomobil, Çayırbaşı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Ramazan Keskin, ambulansla Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.