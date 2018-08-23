T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kütahya'da otomobil takla attı: 1 yaralı

ALTINTAŞ(Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'’nın Altıntaş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsün yaralandı

23 Ağustos 2018 01:57

ALTINTAŞ(Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'’nın Altıntaş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsün yaralandı.
Kaza, Altıntaş ilçesi Çayırbaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Ramazan Keskin yönetimindeki 43 FN 761 plakalı otomobil, Çayırbaşı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Ramazan Keskin, ambulansla Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ALTINTAŞKütahya DHA KÜTAHYA AltıntaşKaza AltıntaşRamazan KeskinFNKazadaDumlupınarDPÜ Kütahya EvliyaEğitimAraştırma Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24