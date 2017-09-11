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Kütahya'da Orman yangını(2)

YANGIN 100 HEKTARLIK ALANA YAYILDI Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi yakınlarında çıkan orman yangını halen kontrol altına alınamadı

11 Eylül 2017 02:37

YANGIN 100 HEKTARLIK ALANA YAYILDI
Kütahya\'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi yakınlarında çıkan orman yangını halen kontrol altına alınamadı. Çukurca Beldesi Ballıca mevkiinde öğlen saatlerinde başlayan yangının rüzgarın etkisi ile yayıldığı ve yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar, çeşitli illerden gelen itfaiye ekipleri ve 6 helikopterle yangına müdahalede bulunulduğunu söyledi. Helikopterlerin havanın kararmasıyla ayrıldıklarını belirten Oktar, \"60 arazöz, yüzlerce işçiyle yangını kontrol altına alma çalışmalarımız sürüyor\" dedi.
Bu arada yangın bölgesine yakın olan Kızılsaray Yaylası\'nda bulunan evler boşaltıldı, hayvanlar güvenli alanlara götürüldü.

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