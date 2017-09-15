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Kütahya'da masaj salonuna fuhuş baskını

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da polisin düzenlediği operasyonda bir dernek binasında masaj adı altında fuhuş yaptıkları öne sürülen 4 kadın ile müşteri oldukları iddia edilen 2 erkek gözaltına alındı

15 Eylül 2017 16:08

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da polisin düzenlediği operasyonda bir dernek binasında masaj adı altında fuhuş yaptıkları öne sürülen 4 kadın ile müşteri oldukları iddia edilen 2 erkek gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, masözler derneği adı altında açılan ve masaj salonu olarak kullanılan binada fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine, belirtilen adrese baskın düzenledi. Ekipler, dernek binasından çıkan 2 erkek müşteri ile 4 kadını gözaltına aldı. Fuhuş yapmak ve yaptırmakla suçlanan kadınlar ile 2 erkek müşteri, Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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