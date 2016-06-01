Kütahya'da linç girişimine uğrayan inşaat işçisi: O Türk bayrağını ben asmıştım, niye yakayım?

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türk bayrağı yakıldığı iddiaları nedeniyle Kürt işçilere linç girişimi yapıldı. İşçileri linç etmeye kalkan grup slogan atarak polis merkezini taş yağmuruna tuttu. Suçlamaları kabul etmeyen ve adı açıklanmayan işçi ifadesinde, yanan bayrağı kendisinin astığını ve düşmesin diye de demir telle bağladığını söyledi.

Kütahya'nın Dağçeşme Mahallesi'ndeki TOKİ inşaatında Doğu ve Güneydoğu illerinden çalışmaya gelen işçilerce Türk bayrağı yakıldığı ve olayla ilgili 3 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı iddiası ilçede hızla yayıldı.

İddialar üzerine binlerce vatandaş polis merkezi önünde toplandı. Slogan atan kalabalık polis merkezini taş yağmuruna tuttu.

İlçede gerginliğin yükselmesi üzerine merkezden ve çevre ilçelerden çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.Olayların büyümesi üzerine Kütahya Emniyet Müdürü Vekili Hasan Çevik de ilçeye gitti.

Suçlanan işçi: O bayrağı ben asmıştım, niye yakayım?

Hürriyet'te yer alan habere göre, suçlamaları kabul etmeyen işçi ifadesinde, yanan bayrağı kendisinin astığını ve düşmesin diye de demir telle bağladığını söyledi. Adı açıklanmayan işçi, "Hava kararmak üzeriydi. İşleri bitirmek için hızlı çalışırken kaynak makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle bayrak alev aldı. Bu bayrağı ben asmıştım. Düşmesin diye de demir telle bağlamıştım. Ben kasıtlı bir şey yapmadım. Böyle bir şeyle suçlanmak beni çok üzdü. Kendi astığım bayrağı niye yakayım?" dedi. İnşaat işçisi ifadesi alındıktan sonra dün saat 21.00 sıralarında cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı, ancak Tavşanlı Polis Merkez Amirliği önünde toplanan kalabalık nedeniyle dışarı çıkamadı. Kalabalığın saat 03.00 sıralarında dağılmasının ardından polisler TOKİ işçisini geniş güvenlik önlemleri altında sivil bir plakalı araçla Kütahya'ya götürüp ve buradan da otobüsle memleketine gönderdi.