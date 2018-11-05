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Kütahya'da KPSS jokerlerine operasyon: 5 gözaltı

KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da başkasının yerine Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girdikleri öne sürülen 3 kişi ile bu organizasyonu yapan 2 kişi gözaltanı alındı

05 Kasım 2018 20:50

KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA\'da başkasının yerine Kamu Personeli Seçme Sınavı\'na (KPSS) girdikleri öne sürülen 3 kişi ile bu organizasyonu yapan 2 kişi gözaltanı alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri geçen pazar yapılan KPSS\'de başkalarının yerine para karşılığında sınava giren üniversite öğrencileri G. B. (24), H. K. G.(20) ve H.K. A. (19) ile organizasyonu gerçekleştirdikleri öne sürülen A. B. (28) ve M.Ç.\'yi (21) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda sahte evraklar ele geçirildi. 5 şüpheli yapılan sorgulamalarının ardından \'Resmi belgede sahtecik\' suçundan adliyeye sevk edildi.
 

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