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Kütahya'da işten atılanlara biber gazı

Kütahya'da işten çıkarılan fabrika çalışanları tesis içinde yürüyüş yaptı. Yaşanan gerginlikler üzerine olay yerine jandarma ve çevik kuvvet polisleri sevk edildi

18 Nisan 2014 12:20

Kütahya'da bir süre önce özelleştirilen Çelikler Seyitömeer Elektrik Üretim A.Ş.'de işten çıkartılan işçiler ve arkadaşlarından oluşan yaklaşık 200 kişilik bir grup, fabrikadaki nizamiye ve misafirhane binasını ateşe verdi, bir kamyonet ile bir cipi ters çevirdi. Gelen jandarma ve çevik kuvvet polisleri işçilere biber gazı sıkarak müdahalede bulundu.

Bir süre önce özelleştirilen Seyitömer Termik Santrali, Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. olarak isim değiştirip faaliyetini sürdürmeye başladı. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş.'de çalışan 109 işçi içten çıkarıldı. İşten çıkarılanlar ile arkadaşları dün akşam saatlerinde olaya tepki gösterdi. Tesis içinde yürüyüş yaptılar. Yaşanan gerginlikler üzerine olay yerine jandarma ve çevik kuvvet polisleri sevk edildi.

Bu arada tesislerin yakınındaki Seyitömer Köyü'nde oturan ve işçilerin yakınları olduğu belirtilen bir grup kadın da, eyleme destek vermek için tesislerin önüne geldi. Kadınlar içeriye girmek istedi. Görevlilerin karşı çıkması üzerine içerideki işçiler nizamiye binası ile yanındaki yemekhaneyi ateşe verdi. Park halinde duran bir kamyonet ile bir cip de işçiler tarafından ters çevrildi.

Jandarma ekipleri ile çevik kuvvet polisleri biber gazıyla işçilere müdahalede bulundu. İşçiler de güvenlik güçlerine taş, sopa ve yanlarında bulunan yemek sefer taslarını fırlattı. Tesislerdeki gerginlik sürerken olay yerine itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Olaylar sırasında tesis içinde 200, dışarıda da yaklaşık 100 kişilik bir kalabalığın toplandığı belirtildi.

 

11 kişi hastaneye kaldırıldı

 

İşçilerin eylemi gece yarısı sona erdi. Ateşe verilen yemekhane ve nizamiye binasındaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olaylarda yaralanan 1'i asker, 1'i polis, 3'ü tesislerde çalışan mühendis, 3'ü tesislerin özel güvenlik görevlisi, 3'ü de işçi olmak üzere 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 11 kişinin sıkılan biber gazından etkilendikleri, bazılarının atılan taşlarla yaralandığı belirtildi.
 

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