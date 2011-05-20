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KÜTAHYA'DA İKİNCİ DEPREM İSTANBUL (A.A)

20 Mayıs 2011 03:01

-KÜTAHYA'DA İKİNCİ DEPREM İSTANBUL (A.A) - 19.05.2011 - Kütahya'da 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 4.6 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi.  Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 23.25'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde, orta şiddette deprem kaydedildi.  Simav'da saat 23.15'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu arada depremin Uşak, İzmir Manisa, Edirne ve ilçelerinde de hissedildiği bildirildi. 

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