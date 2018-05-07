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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin kafa  kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi de ağır yaralandı

07 Mayıs 2018 03:10

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin kafa  kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2\'si çocuk 3 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, Gediz-Simav Karayolu Pazarlar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bayram Altıntaş (36) yönetimindeki 03 LE 0827 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Ali Esen (56) idaresindeki 03 VS 971 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücü Ali Esen ile diğer otomobilde bulunan Hatice Altıntaş\'ın (33) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar Bayram Altıntaş ile aynı otomobilde bulunan kızı Cemile Altıntaş (13) ambulanslarla Kütahya Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılırken, Altıntaş\'ın diğer kızı Irmak Altıntaş (10) ise Gediz Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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