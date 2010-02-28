Kütahya'da firari er dehşeti

T24 - Kütahya’da görevli kısa dönem bir asker, birliğinden firar ederek bir minibüs içindeki 3 yolcuyu rehin aldı.



Kütahya'nın Dumlupınar İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli kısa dönem askerlik yapan Mustafa T, gece elindeki piyade tüfeğiyle birliğinden firar etti.



Uşak'tan İstanbul'a giden Orhan Çavuşoğlu'nun kullandığı 64 HE 468 plakalı minibüsü silah zoruyla durduran Mustafa T'nin, sürücü Çavuşoğlu ile araçta bulunan Fahrettin Erdoğan ve Himmet Akgün'ü rehin alarak, aracı önce İzmir'e, daha sonra da İstanbul istikametine yönlendirdiği belirtildi.



Mustafa T'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan Himmet Akgün'ün, Dumlupınar-Altıntaş kara yolunda araçtan atlayıp güvenlik güçlerine ihbarda bulunması üzerine emniyet güçleri, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 7. kilometresinde kamyonlarla güvenlik barikatı oluşturdu.



Çavuşoğlu'nun kullandığı araç, kurulan barikata 100 metre kala, kendilerini takip eden polis ekip otosuyla çarpıştı. Minibüsten atlayan sürücü Orhan Çavuşoğlu ise bir polis otosonun çarpması sonucu yaralandı.



Bu sırada firari asker Mustafa T'nin, araçta rehin olarak bulunan Fahrettin Erdoğan'ı serbest bıraktığı, ardından da elindeki tüfekle göğsüne ateş ederek intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.



Ağır yaralı firari asker, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Tedavi altına alınan Mustafa T'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polis olay yerinde yaptığı incelemede, 2 piyade tüfeği ile 2'si boş 3 şarjör ele geçirdi.







