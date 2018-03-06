Kütahya'da FETÖ'nün 'il imamı'na 15 yıl hapis

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan örgütün \'Kütahya il imamı\' olduğu öne sürülen eski din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Ali Peksöz, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kütahya Ağır 2\'nci Ceza Mahkemesi\'nde \'silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak, terör örgütüne finans sağlamak ve nitelikli dolandırıcılık suçundan\' tutuklu yargılanan eski öğretmen Ali Peksöz, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Savunmasında suçsuz olduğunu öne süren Peksöz, \"Teröre karşıyım. Her türlü terörü lanetliyorum. Darbeyi kim gerçekleştirdiyse devletimiz bulsun, meydanda onları idam etsin. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Ali Peksöz\'ü \'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak\' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.



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