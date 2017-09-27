Kütahya'da FETÖ'den 13 gözaltı

KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubelerine bağlı ekipler, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ögütün haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında hemşire, teknisyen, televizyon çalışanı ve müezzinin bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Evlerinde arama yapılan S.C., M.B., T.Y., H.C., A.A. , C.B. ,T.Ö., A.M.M., S.M., A.M., A.A., S.A. ve S.T. sorgulanmak üzere Kütahya Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.