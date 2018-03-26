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Kütahya'da FETÖ sanığı polis müdürlerine ceza yağdı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski emniyet müdür yardımcıları Seyit Kutup Özden 9 yıl, Mehmet Paköz 7,5 yıl, personel şubesi eski müdürü Ali Sever de 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

26 Mart 2018 17:10

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski emniyet müdür yardımcıları Seyit Kutup Özden 9 yıl, Mehmet Paköz 7,5 yıl, personel şubesi eski müdürü Ali Sever de 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan ve Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen Kütahya Emniyet eski müdür yardımcıları Seyit Kutup Özden ve Mehmet Paköz ile personel şubesi eki müdürü Ali Sever, son kez yargılandıkları Kütahya 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti karşısına çıktı. Silahlı terör örgütü üyesi olmak ve örgütün haberleşme sistemi olan \'ByLock\' programını kullanmakla suçlanan 3 sanık, suçsuz olduklarını söyleyerek tahliyelerini ve beraatlarını istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan eski emniyet müdür yardımcısı Seyit Kutup Özden ile personel şubesi eski müdürü Ali Sever\'i 9\'ar yıl, diğer sanık eski emniyet müdür yardımcısı Mehmet Paköz\'ü ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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