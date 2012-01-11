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Kütahya'da eğitime yarın da ara verilecek KÜTAHYA (A.A)

11 Ocak 2012 17:38

-Kütahya'da eğitime yarın da ara verilecek KÜTAHYA (A.A) - 11.01.2012 - Kütahya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime yarın da ara verilmesi kararlaştırıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il merkeziyle merkeze bağlı belde ve köylerde okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim okulları, liseler ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği hatırlatıldı. Aralıklarla süren kar yağışı ve tipinin ulaşımı olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada, il merkezinde eğitime yarın da ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Açıklamada, bu sabah itibariyle ulaşıma kapanan il genelindeki 330 köy yolundan 99'unun açıldığı, il merkezinde 48, ilçelerden Gediz'de 27, Emet'te 16, Şaphane'de 6, Hisarcık'ta 14, Dumlupınar ve Aslanapa'da 10'ar, Tavşanlı ve Simav'da 40'ar, Çavdarhisar'da 18, Pazarlar'da iki olmak üzere toplam 231 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma yürütüldüğü ifade edildi. İl merkezini Eskişehir, Afyonkarahisar, Tavşanlı ve Gediz'e bağlayan karayollarının açık olduğu duyurulan açıklamada, Kütahya-Afyonkarahisar ve Kütahya-Gediz karayollarını kullanacak sürücülerin, araçlarının lastiklerinde zincir bulunmadan trafiğe çıkışına izin verilmediği kaydedildi.

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