-Kütahya'da eğitime kar engeli KÜTAHYA (A.A) - 10.01.2012 - Kütahya'da, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezindeki okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim okulları ve liseler ile yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verilecek. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Kenan Çiftçi başkanlığında toplandı. Kurul, yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı etkilemesi nedeniyle il merkezi, bağlı belde ve köylerde okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim okulları, liseler ile yaygın eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verilmesini, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engellilerin de bir gün idari izinli sayılmasını kararlaştırdı. Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerinde eğitime yarın ara verileceği daha önce açıklanmıştı.