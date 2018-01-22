Kütahya'da doktora PKK propagandasından gözaltı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'nın Emet ilçesinde, çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Ö.B., sosyal medya hesabından terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Emet Devlet Hastanesi\'nde görevli Dr. Ö.B., iddialara göre 2014 yılından bu yana sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandasıyaptı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, dün gece Dr. Ö.B.\'yi Emet ilçesinde gözaltına aldı. TEM Şubesi\'ne getirilen Ö.B.\'nin sorgulamasının devam ettiği belirtildi.



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